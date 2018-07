Frankfurt (SID) - Der Deutsche Fußball-Bund (DFB) verhandelt am 10. Dezember (11.00 Uhr) mündlich über die Ausschreitungen beim Pokalspiel zwischen dem Fußball-Bundesligisten Hannover 96 und Zweitligist Dynamo Dresden (4:3 i.E.). Dem sächsischen Traditionsverein droht dabei eine harte Sanktion, womöglich bis hin zu einem Pokal-Ausschluss. Diese Strafe hatte Dynamo vor einem Jahr erst in einer Berufungsverhandlung verhindern können. Damals hatte der DFB das abgemilderte Urteil nach Ausschreitungen in Dortmund "als letzte Warnung an den Verein" bezeichnet.

In Hannover hatten einige Dresdner Fans vor dem Spiel die Stadioneingänge der WM-Arena gestürmt. Nach Angaben der Polizei wurden drei Anhänger festgenommen. Außerdem kamen 18 Personen vorübergehend in polizeiliche Gewahrsam. Insgesamt gab es neun Verletzte. Zudem wurde in beiden Fanblöcken Pyrotechnik gezündet. Nach der Begegnung verschafften sich rund 200 Dresdener Anhänger Zugang zum Spielfeld, konnten aber von der Polizei wieder zurückgedrängt werden.