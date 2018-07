Rom (dpa) - Miroslav Klose traut seinem Club Lazio Rom in dieser Saison Siege gegen jedes Team und den Einzug in die Champions League zu. «Unsere Mannschaft hat viele Talente und kann jeden schlagen», sagte der deutsche Fußball-Nationalstürmer vor Lazios Serie-A-Spiel am Sonntag gegen den AC Parma.

Lazio sei stark in die Saison gestartet, müsse aber bescheiden bleiben. «Noch ist es zu früh, um vom Meistertitel zu sprechen», mahnte der 34-Jährige. Ein realistisches Ziel sei das Erreichen der Champions League. In der vergangenen Saison hatte Lazio den Einzug in die europäische Königsklasse knapp verpasst. Derzeit rangiert der Club mit sechs Punkten Rückstand auf Spitzenreiter Juventus Turin auf Platz fünf in der italienischen Serie A.

«Die Torjägerwertung zählt nicht. Was zählt sind die Club-Titel», betonte Klose. Mit acht Toren liegt der Ex-Bayer derzeit zwei Treffer hinter dem Führenden Stephan El Shaarawy vom AC Mailand. «Mir wäre ein Titel mit Lazio lieber, als die Torjägerkrone der Serie A», meinte der Deutsche, der erneut unterstrich, wie wohl er sich in Rom fühlt: «Ich hätte keinen besseren Club finden können», sagte Klose, der 2011 von Bayern München zu Lazio gewechselt war.