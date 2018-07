Washington (dpa) - Ein Mechaniker und seine arbeitslose Frau aus einer US-Kleinstadt in Missouri haben umgerechnet gut 225 Millionen Euro im Lotto gewonnen. Der 52-Jährige Mark Hill, seine Gattin Cindy und ihre vier Kinder zeigten sich überwältigt, als sie einen riesigen Scheck über exakt 293 750 000 Dollar überreicht bekamen. Das siegreiche Ehepaar will mit von dem Geld verreisen, neue Autos kaufen und in den Ruhestand gehen. Auch die drei erwachsenen Söhne ihre sechsjährige Adoptivtochter aus China sollen etwas von dem Gewinn haben - das Mädchen kann sich auf ein Pony freuen, sagte die Mutter.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Die dpa ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.