Sun City (SID) - Deutschlands bester Golfprofi Martin Kaymer hat sich beim Einladungsturnier in Sun City/Südafrika am zweiten Tag auf Rang zwei vorgearbeitet. Auf dem Par-72-Kurs spielte der 27-Jährige aus Mettmann am Freitag eine 69er-Runde und liegt mit ingesamt 141 Schlägen nur einen Versuch hinter dem führenden Schotten Paul Lawrie. Den dritten Platz teilen sich die Lokalmatadoren Charl Schwartzel und Louis Oosthuizen sowie Francesco Molinari aus Italien und der Amerikaner Bill Haas.

Nach dem Saisonende der Europa-Tour nutzt Kaymer die Golf-Challenge mit elf anderen Profis, um Spielpraxis zu sammeln. Das Turnier ist mit fünf Millionen Dollar (umgerechnet 3,85 Millionen Euro) dotiert. Dem Sieger winkt ein Scheck über 1,25 Millionen Dollar (umgerechnet 960.000 Euro).