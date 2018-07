Berlin/München (dpa) - Beim stockenden Bau des Berliner Hauptstadtflughafens lassen nach Angaben des Siemens-Konzerns wichtige Unterlagen auf sich warten. «Wir wissen in manchen Bereichen immer noch nicht abschließend, was eigentlich zu bauen ist», sagte Infrastrukturvorstand Roland Busch.

«Bis heute haben wir keine vollständigen und endgültigen Planungsunterlagen in der notwendigen Qualität erhalten.» Siemens ist am Bau der Brandschutzanlage beteiligt, die wegen Problemen einer der Hauptgründe für die erneut verschobene Eröffnung des Flughafens Berlin Brandenburg ist. Das Milliardenprojekt soll nun am 27. Oktober 2013 in Betrieb gehen.

Flughafen Berlin Brandenburg