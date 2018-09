Chilpancingo (AFP) Bewaffnete Angreifer haben im Süden Mexikos eine von einer Polizeieskorte begleitete Umweltschutzaktivistin und ihren 17-jährigen Sohn getötet. Juventina Villa Mojica und ihr Sohn Reynaldo seien am Vortag erschossen worden, als sie mit einem Geländewagen einen Berg hinaufgefahren seien, teilten die Behörden im Bundesstaat Guerrero am Donnerstag mit. Nach Angaben örtlicher Menschenrechtsaktivisten befand sich auch die siebenjährige Tochter der Frau in dem Auto, blieb aber unverletzt.

