Mexiko-Stadt (AFP) In Mexiko findet am Samstag in angespannter Lage ein Machtwechsel statt. Der 45-jährige Enrique Peña Nieto von der Partei der Institutionalisierten Revolution (PRI) tritt das Präsidentenamt an. Der im Juli für sechs Jahre gewählte Staatschef löst den bisherigen Präsidenten Felipe Calderón von der konservativen Partei der Nationalen Aktion (PAN) ab. Peña Nieto muss versuchen, Gewaltkriminalität und Drogenhandel in den Griff zu bekommen, die in jüngster Zeit immer stärkere Ausmaße annehmen. Zu Peña Nietos Prioritäten gehören außerdem sogenannte Strukturreformen wie Flexibilisierung der Arbeit und Erhöhung der Wettbewerbsfähigkeit. Außerdem will er bei den US-Einwanderungsgesetzen mit Washington zusammenarbeiten.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.