New York (dpa) - Pop-Sängerin Shania Twain (47) will ihre Karriere nicht mehr so ernst nehmen. «Zehn, zwölf Jahre lang habe ich ohne Unterbrechung gearbeitet und meinen Erfolg überhaupt nicht genossen», sagte die gebürtige Kanadierin der US-Tageszeitung «USA Today» (Donnerstag). Damit sei jetzt Schluss.

«Das beste daran, eine Frau zu sein, ist mein Vorrecht, ein bisschen Spaß zu haben», sagte sie. Sie genieße ihre Zeit mit Ehemann Frederic Thiebaud (42), mit dem sie seit zwei Jahren verheiratet ist, und Sohn Eja (11). Und sie steht zwei Jahre in Las Vegas auf der Bühne: «Shania: Still the One» startet am Samstag im legendären Caesars Palace.