Belgrad (AFP) In Belgrad haben einige hundert serbische Nationalisten gegen den Freispruch für Kosovos Ex-Regierungschef Ramush Haradinaj vor dem UN-Tribunal für Ex-Jugoslawien demonstriert. Die Anhänger der Serbischen Radikalen Partei (SRS) versammelten sich am Freitag vor dem Sitz von Präsident Tomislav Nikolic im Zentrum der Hauptstadt und verbrannten Flaggen der EU, der USA und des Kosovo. Die Demonstranten forderten, Serbien solle seine Anwartschaft auf eine Mitliedschaft in der Europäischen Union zurückziehen.

