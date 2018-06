Köln (SID) - Zum Auftakt des 15. Spieltages der Fußball-Bundesliga kommt es in Düsseldorf zum Duell zweier Aufsteiger: Fortuna Düsseldorf empfängt Eintracht Frankfurt. Während die Düsseldorfer zuletzt gegen Hamburg und Dortmund vier Punkte eingefahren haben, ist der Höhenflug der Frankfurter nach nur einem Sieg aus sechs Spielen vorerst beendet. Um 20.30 Uhr ist Anpfiff.

Der spannende Dreikampf in der Deutschen Eishockey-Liga geht am 23. Spieltag in die nächste Runde. Spitzenreiter Adler Mannheim steht beim Tabellenfünften aus Krefeld vor einer schweren Aufgabe. Auch die Verfolger müssen auswärts antreten: Die Kölner Haie reisen nach München, Titelverteidiger Eisbären Berlin spielt in Ingolstadt. Um 19.30 Uhr starten alle Begegnungen des Spieltages.

Bei der Weltcup-Abfahrt im kanadischen Lake Louise startet Maria Höfl-Riesch mit hohen Ambitionen. Im ersten Speed-Rennen der Saison will die Doppel-Olympiasiegerin ihre große Konkurrentin Lindsey Vonn in deren Wohnzimmer auf die Plätze verweisen. Das Rennen der Damen startet um 20.30 Uhr.