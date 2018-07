Bangkok (AFP) Im Süden Thailands ist ein Mann vermutlich Opfer einer Tigerattacke geworden. Neben der übel zugerichteten Leiche des 44-Jährigen in einer Gummibaumplantage in der Provinz Yala seien Spuren eines erwachsenen Tigers und eines Jungtieres gefunden worden, sagte ein örtlicher Behördenvertreter am Freitag der Nachrichtenagentur AFP. Dem Mann sei der Kopf abgerissen worden, er habe tiefe Wunden in der Bauchgegend und Kratzspuren am ganzen Körper gehabt.

