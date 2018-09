Stuttgart (dpa) - Ein Unfall mit abgekoppelten Waggons hat in Stuttgart ein Chaos im Zugverkehr ausgelöst. Drei leere Waggons hätten sich am Morgen am Güterbahnhof in Kornwestheim aus zunächst ungeklärter Ursache selbstständig gemacht und seien wenig später in den Feuerbacher Bahnhof gekracht, teilte das Lagezentrum des Innenministeriums mit. Verletzt wurde niemand. Bahnreisende werden im Nah- und Regionalverkehr den ganzen Tag mit Verzögerungen rechnen müssen .ICE-Züge von und nach Stuttgart-Hauptbahnhof sind nach Angaben der Bahn nicht betroffen.

