Ramallah (AFP) Die Aufwertung der Palästinenser zu einem Beobachterstaat bei den Vereinten Nationen hat im Westjordanland zu heftigem Jubel geführt. In Ramallah feierten am Donnerstagabend tausende Palästinenser, gaben Freudenschüsse in die Luft ab und fielen sich immer wieder in die Arme. "Ich bin so glücklich, auch wenn es nur ein moralischer Sieg ist", sagte beispielsweise der 39-jährige Raschid al-Kor. Die UN-Vollversammlung in New York hatte zuvor die Palästinenser mit großer Mehrheit zum Beobachterstaat bei den Vereinten Nationen aufgewertet.

