Genf (AFP) Die UN-Hochkommissarin für Menschenrechte, Navi Pillay, hat den ägyptischen Präsidenten Mohammed Mursi aufgefordert, seine selbstverordneten Sondervollmachten zu überdenken. Pillay sei besorgt über die Lage in Ägypten und habe dem Präsidenten ihre Haltung in einem Schreiben deutlich gemacht, sagte Pillays Sprecher Rupert Colville am Freitag in Genf. Pillay erinnerte Mursi demnach daran, dass sich Ägypten international zur Wahrung der Unabhängigkeit der Justiz verpflichtet habe.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.