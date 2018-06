Titisee-Neustadt (dpa) - Fünf Tage nach dem Feuerdrama in einer Behindertenwerkstatt im Schwarzwald wird der Toten gedacht. Im katholischen Münster St. Jakobus in Titisee-Neustadt begann am Samstag eine Trauerfeier, an der auch Bundespräsident Joachim Gauck teilnimmt.

Der Freiburger Erzbischof Robert Zollitsch und Badens evangelischer Landesbischof Ulrich Fischer leiten den ökumenischen Gottesdienst. Hauptredner ist Baden-Württembergs Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne). Hinterbliebene und Angehörige der Opfer sowie Rettungskräfte stehen im Mittelpunkt der Trauerfeierlichkeiten.

Bei dem Feuer waren am Montag 14 Menschen gestorben. 14 weitere Menschen waren verletzt worden. Eine Gasverpuffung hatte den Brand ausgelöst. Aus einem Gasofen, der in der Behindertenwerkstatt als Heizung genutzt wurde, war Gas ausgeströmt. Dieses hatte sich entzündet und den Brand verursacht.

