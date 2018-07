Titisee-Neustadt (dpa) - Im Schwarzwald haben fünf Tage nach dem Feuerdrama in einer Behindertenwerkstatt Hunderte Trauernde der Toten gedacht. «Wir können nicht so recht fassen, was sich da in den Räumen der Caritas-Werkstätte abspielte», sagte Freiburgs Erzbischof Robert Zollitsch. An dem ökumenischen Gottesdienst in Titisee-Neustadt nahm auch Bundespräsident Joachim Gauck teil. Bei dem Feuer waren am Montag 14 Menschen ums Leben gekommen. 14 weitere wurden verletzt.

