Kairo (dpa) - In Ägypten reagieren die Islamisten auf die heftigen Proteste gegen Präsident Mohammed Mursi mit einer Machtdemonstration. Zehntausende Anhänger strömten aus dem ganzen Land in die Hauptstadt Kairo, um Mursis Regierungsstil zu unterstützen. Dabei forderten sie auch einen größeren Einfluss des islamischen Rechts auf den Alltag in Ägypten. Gegner des Staatsoberhauptes setzten derweil in geringerer Zahl ihren Protest auf dem Tahrir-Platz fort. Bundesaußenminister Guido Westerwelle äußerte sich besorgt über die Lage in Ägypten.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Die dpa ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.