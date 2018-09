Frankfurt (AFP) EU-Parlamentspräsident Martin Schulz (SPD) hat dem ägyptischen Präsidenten Mohammed Mursi mit einem Ende der EU-Hilfen gedroht. "Die Europäische Union muss unmissverständlich klarmachen, dass es ohne plurale Demokratie in Ägypten weder wirtschaftliche, noch politische Zusammenarbeit geben kann", sagte Schulz in einem Gespräch mit der "Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung" ("FAS"). Das einzige, was "solch ein Regime" verstehe, sei "ökonomischer Druck".

