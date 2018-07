Berlin (AFP) Wenige Tage vor Beginn des CDU-Parteitags in Hannover hat Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) ihrer Partei empfohlen, die steuerliche Gleichbehandlung von Homosexuellen abzulehnen. "Ich persönlich möchte die steuerliche Privilegierung der Ehe beim Splitting-Tarif erhalten, weil unser Grundgesetz die Ehe in unmittelbarem Zusammenhang mit der Familie sieht und beide unter den besonderen Schutz der staatlichen Ordnung stellt", sagte Merkel in einem Interview mit der "Bild am Sonntag". Der dreitägige Parteitag beginnt am Montag mit einer Präsidiumssitzung.

