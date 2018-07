Berlin (AFP) Grünen-Chef Cem Özdemir wird bei der Bundestagswahl 2013 voraussichtlich wieder für seine Partei in das Parlament einziehen. Die baden-württembergischen Grünen wählten Özdemir am Samstag auf einem Landesparteitag in Böblingen auf Platz zwei der Landesliste für den Urnengang im nächsten Jahr. Wie die Südwest-Grünen im Nachrichtendienst Twitter mitteilten, erhielt Özdemir 115 Stimmen. Sein Konkurrent Gerhard Schick erreichte 86 Stimmen.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.