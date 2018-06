Paris (AFP) Aufgrund einer nicht näher bezeichneten "Anomalie" bei den letzten Vorbereitungen ist der Start einer Sojus-Rakete vom Weltraumbahnhof Kourou in Französisch-Guyana verschoben worden. Die russische Rakete solle nun erst in der Nacht zum Sonntag abheben, teilte die Betreibergesellschaft Arianespace mit. Eigentlich hätte die Sojus in der Nacht zum Samstag starten sollen. Doch dazu kam es nicht: "Wegen einer Anomalie ist der Countdown abgebrochen worden", erklärte Arianespace.

