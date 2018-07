Sao Paulo (dpa) - Gastgeber Brasilien und Japan bestreiten am 15. Juni das Eröffnungsspiel beim Confederations Cup 2013. Das ergab die Auslosung der Vorrundengruppen in Sao Paulo.

Das Gipfeltreffen der Gruppe A zwischen dem Fußball-Rekordweltmeister und Italien findet am 22. Juni in Salvador statt. Komplettiert wird die Gruppe durch Nord- und Mittelamerikameister Mexiko. In der Gruppe B bekommt es Weltmeister Spanien mit Uruguay, dem großen Außenseiter Tahiti und dem Afrikameister 2013 zu tun. Das Finale steigt am 30. Juni im legendären Maracana in Rio de Janeiro. Deutschland hatte die Qualifikation für die Mini-WM durch das Halbfinal-Aus gegen Italien bei der EM verpasst.

FIFA-Präsident Joseph Blatter hatte die Zeremonie im Parque Anhembi von São Paulo bei nur acht Teams vorab als «leichte Übung» bezeichnet. Dann passierte aber doch ein peinlicher Fehler. Losfee Alex Atala - ein brasilianischer Starkoch - griff einmal in den falschen Topf. Uruguay wurde dadurch fälschlicherweise der Position A 3 zugelost, obwohl der Südamerikameister in Gruppe B gehörte. Valcke bemerkte den Fauxpas zunächst nicht, ignorierte ihn dann, um schließlich die Gruppenkonstellation für gültig zu erklären. Mit einem Einspruch eines der Teams dürfte aber kaum zu rechnen sein.

Vor der Auslosung hatte Brasiliens Weltmeister von 1994 und 2002, Cafu, den Confed-Cup-Ball «Cafusa» präsentiert - eine Wortschöpfung aus den Wörtern Carnaval, Futbol und Samba.