São Paulo (SID) - Die Gruppen-Auslosung für den Confed Cup 2013 (15. bis 30. Juni) am Samstag in São Paulo nutzte eine Protestgruppe, um mit einer Demonstration auf die Gewalt in Brasilien, die zahlreichen Mordopfer und Entführungen hinzuweisen. Vor dem Anhembi Convention Centre hatte sich Demonstrierende eingefunden, die weiße Masken trugen und Transparente sowie Bilder von mutmaßlichen Gewaltopfern in die Höhe reckten.

Zur Gruppenauslosung hatten sich am Samstag rund 800 Gäste und 600 Medienvertreter aus der ganzen Welt in São Paulo versammelt. Auch die brasilianische Staatspräsidentin Dilma Rousseff war anwesend. Im Land des Rekord-Weltmeisters (5 Titel) herrscht seit Jahren eine extrem hohe Kriminalitätsrate.