München (dpa) - In der Fußball-Bundesliga kommt es heute zum Gigantentreffen. Der schon als Herbstmeister feststehende FC Bayern empfängt in der ausverkauften Münchner Arena Titelverteidiger Borussia Dortmund. Bayern-Trainer Jupp Heynckes hat das Ziel ausgeben, mit einem Heimsieg den Vorsprung auf den großen Rivalen auf 14 Punkte auszubauen. Die Dortmunder benötigen dagegen unbedingt einen Erfolg, um die wohl letzte Chance auf den dritten Meistertitel in Serie zu erhalten.

