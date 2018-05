London (SID) - Der frühere Bundesliga-Torwart Gerhard Tremmel hat mit Swansea City im "deutschen Duell" der englischen Fußball-Premier-League beim FC Arsenal um die Nationalspieler Lukas Podolski und Per Mertesacker einen Überraschungscoup gelandet. Durch einen späten Doppelpack des spanischen Regisseurs Michu (88./90.) siegte der Außenseiter aus Wales 2:0 (0:0) und setzte damit seine Erfolgsserie mit Tremmel fort. Seit der deutsche Keeper zwischen die Pfosten gerückt ist, hat Swansea in sieben Spielen nur einmal verloren: Bei Tremmels Debüt gab es ein 0:1 bei Manchester City.

Die Gunners, bei denen Mertesacker durchspielte und Podolski in der 67. Minute ausgewechselt wurde, stürzten nach nur zwei Punkten aus den jüngsten drei Spielen auf Platz zehn ab. Swansea rückte durch den Sieg auf den siebten Rang vor.

Im Kampf um die Tabellenspitze ließ Meister Manchester City wieder Federn. Die Citizens kamen drei Tage vor dem letzten Gruppenspiel der Champions League beim deutschen Meister Borussia Dortmund am Dienstag im Heimspiel gegen den FC Everton nicht über ein 1:1 (1:1) hinaus. Zwar übernahm der Titelverteidiger damit wieder Platz eins, Stadtrivale Manchester United konnte aber am Abend schon mit einem Punkt beim Vorletzten FC Reading erneut vorbeiziehen. Marouane Fellaini (33.) brachte Everton, bei dem Ex-Nationalspieler Thomas Hitzlsperger 90 Minuten auf der Bank saß, in Führung, Carlos Tevez (43.) glich per Strafstoß aus.

Champions-League-Sieger FC Chelsea steckt derweil auch unter dem neuen Coach Rafael Benitez tief in der Krise. Nach zuvor zwei Unentschieden unter dem Spanier verloren die Blues 1:3 (1:0) im Londoner Derby bei West Ham United. Der frühere Nationalspieler Marko Marin wurde wie am Mittwoch beim 0:0 gegen Fulham eingewechselt, kam in der 78. Minute ins Spiel.

Der spanische Welt- und Europameister Juan Mata (13.) hatte Chelsea früh in Führung gebracht, nach der Pause sorgten aber Carlton Cole (63.), Mohamed Diamé (86.) und Modibo Maiga (90.) für die Wende zugunsten der Hausherren.

Chelsea behauptete Platz drei, da das punktgleiche West Brom Albion 0:1 (0:0) gegen Stoke City mit Robert Huth verlor. Zwischen Chelsea und West Brom schob sich Tottenham Hotspur durch ein 3:0 (0:0) beim FC Fulham um Sascha Riether. Schlusslicht Queens Park Rangers trennte sich von Aston Villa 1:1 (1:1) und ist damit auch nach 15 Spielen noch sieglos.