Berlin (dpa) - Das aktuelle Kalenderblatt für den 1. Dezember:

48. Kalenderwoche

336. Tag des Jahres

Noch 30 Tage bis zum Jahresende

Sternzeichen: Schütze Namenstag: Blanka, Charles, Edmund, Eligius, Natalie

HISTORISCHE DATEN

2011 - Der November 2011 war, nach Auskunft des Deutschen Wetterdienstes (DWD/Offenbach), der trockenste Monat in Deutschland seit Beginn der Aufzeichnungen im Jahr 1881.

2010 - Das erste Gipfeltreffen der Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa (OSZE) seit 1999 beginnt in Kasachstan.

2007 - Die türkische Armee greift erstmals nach der Ermächtigung durch Parlament und Regierung am 17. Oktober Rebellen der verbotenen Kurdischen Arbeiterpartei PKK im Nordirak an.

2002 - Janez Drnovsek wird in einer Stichwahl zum neuen Präsidenten Sloweniens gewählt.

1997 - In Deutschland tritt das Transplantationsgesetz in Kraft. Danach können in bestimmten Ausnahmefällen auch Angehörige die Zustimmung zu Organspenden geben.

1982 - Michael Jackson veröffentlicht das Album «Thriller».

1967 - Der 6,6 Kilometer lange Schweizer San Bernardino-Straßentunnel wird offiziell für den Verkehr freigegeben.

1958 - In Ludwigsburg (Baden-Württemberg) nimmt die Zentrale Stelle zur Aufklärung nationalsozialistischer Verbrechen ihre Arbeit auf.

1911 - In Berlin wird Hugo von Hofmannsthals Schauspiel «Jedermann» unter der Regie von Max Reinhardt uraufgeführt.

AUCH DAS NOCH

1984 - dpa meldet: Von seinem schlechten Gewissen getrieben, hat ein Dieb in einer Vorstadt von Chicago 125 Dollar zurückerstattet, die er dort vor 17 Jahren einem Friseur gestohlen hatte.

GEBURTSTAGE

1962 - Detlev Buck (50), deutscher Regisseur, Produzent und Schauspieler («Männerpension»)

1940 - Richard Pryor, amerikanischer Schauspieler und Entertainer («Die Glücksjäger»), gest. 2005

1935 - Woody Allen (77), amerikanischer Regisseur und Schauspieler («Der Stadtneurotiker»)

1927 - Abby Mann, amerikanischer Drehbuchautor und Produzent («Das Urteil von Nürnberg»), gest. 2008

1910 - Alicia Markova, britische Primaballerina, gest. 2004

TODESTAGE

2011 - Christa Wolf, deutsche Schriftstellerin («Kassandra»), geb. 1929

1997 - Stéphane Grappelli, französischer Jazz-Geiger und Pianist («Limehouse Blues»), geb. 1908