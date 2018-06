Bodenmais (dpa) - Christine Wache aus Berlin ist die «Miss 50plus Germany». «Der Gewinn ist wie Ostern, Weihnachten und Geburtstag an einen Tag», sagte die 53-jährige Laborassistentin nach ihrer Wahl zur schönsten Frau Deutschlands über 50 Jahre. Sie setzte sich am Abend in Bodenmais in Niederbayern gegen 18 Konkurrentinnen aus ganz Deutschland durch. Die Gewinnerin erhielt einen Einjahres-Modelvertrag bei MGC. Beworben hatten sich für den ungewöhnlichen Schönheitswettbewerb etwa 1000 Frauen. Die älteste Teilnehmerin war 72 Jahre alt und schaffte es auf Platz zwei.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Die dpa ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.