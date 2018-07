Kuwait-Stadt (AFP) Unter dem Boykott der Opposition sind im Öl-Emirat Kuwait am Samstag Parlamentswahlen abgehalten worden. Es wurde davon ausgegangen, dass alle 50 Sitze wegen des Fernbleibens der Opposition an regierungstreue Kandidaten gehen. Als wichtigstes Kriterium für die politische Stimmung in der Golfmonarchie galt deshalb die Wahlbeteiligung.

