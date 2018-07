Los Angeles (dpa) - Gabriel Aubry, Ex-Freund von US-Schauspielerin Halle Berry, hat erstmals wieder die gemeinsame Tochter Nahla sehen dürfen. Das Internetportal «TMZ.com» veröffentlichte Fotos des kanadischen Models in Begleitung seiner vierjährigen Tochter. Am Donnerstag hatten die Anwälte der beiden Parteien verkündet, die Beteiligten hätten in ihrem bitteren Sorgerechtsstreit eine «freundschaftliche Einigung» erzielt. Eine Woche zuvor hatten sich Aubry und Berrys Verlobter, der französische Schauspieler Olivier Martinez, vor dem Haus der Oscar-Preisträgerin geprügelt.

