Hannover (dpa) - In der CDU-internen Debatte um die steuerliche Gleichberechtigung von homosexuellen Paaren warnt Niedersachsens Ministerpräsident David McAllister seine Partei vor Schnellschüssen. Er würde der deutschen Politik in jedem Fall empfehlen, abzuwarten, was das Bundesverfassungsgericht hier für grundsätzliche Anmerkungen macht, sagte der CDU-Politiker der dpa in Hannover. Möglicherweise würden die Richter in Karlsruhe der Politik mit ihrer für 2013 erwarteten Entscheidung einen «konkreten Handlungsauftrag» geben.

