Lake Louise (dpa) - Lindsey Vonn hat mit dem zweiten Abfahrtssieg in Lake Louise den 55. Weltcupsieg ihrer alpinen Karriere gefeiert und sich in der ewigen Bestenliste auf Rang zwei geschoben. Maria Höfl-Riesch verpasste dagegen in Kanada das dritte Podium der Saison und fuhr bei teilweise schlechter Sicht auf Rang sechs. Gina Stechert bestätigte ihr starkes Comeback nach zwei Jahren Verletzungspause und fuhr auf Rang 15. Viktoria Rebensburg wurde 23., Veronique Hronek verpasste auf Platz 33 Weltcuppunkte. Die Amerikanerin Vonn liegt nun gleichauf mit der Schweizerin Vreni Schneider.

