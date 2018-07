Lausanne (SID) - German-Open-Sieger Dimitrij Ovtcharov (Hameln) rüttelt in der Tischtennis-Weltrangliste am Status von EM-Rekordchampion Timo Boll (Düsseldorf) als Nummer eins in Deutschland und Europa. Durch den Titelgewinn beim World-Tour-Turnier in Bremen im November nach seinem Finalsieg gegen Boll rückte der Olympia-Dritte vom Champions-League-Sieger Fakel Orenburg (Russland) in der Dezember-Wertung des Weltverbandes ITTF vom elften auf den siebten Platz vor und liegt damit nur noch zwei Ränge hinter dem WM-Dritten und Europaranglistenersten Boll. Ovtcharovs Rückstand auf Boll schmolz um 55 Punkte auf nur noch 95 Zähler.

An der Spitze steht weiterhin der chinesische Weltmeister und Olympiasieger Zhang Jike vor drei Landmännern. Boll und Ovtcharov, der als Siebter die bislang höchste Einstufung seiner Karriere verbuchen kann, sind die einzigen Europäer in den Top 10. Aus dem deutschen Europameister-Team folgen DM-Titelträger Bastian Steger (Saarbrücken) auf Rang 25 (November: 26), der frühere EM-Zweite Patrick Baum (Düsseldorf) wie im Vormonat auf Platz 31 (und Czech-Open-Gewinner Christian Süß (Düsseldorf) unmittelbar dahinter als Nummer 32 (33).

Bei den Damen gehört Ex-Europameisterin Jiaduo Wu (Kroppach) erstmals seit Januar 201 nicht mehr zu den Top 20. Die gebürtige Chinesin fiel als beste Spielerin des Deutschen Tischtennis-Bundes (DTTB) fünf Positionen auf Rang 24 zurück. Nummer eins der Welt ist unverändert die Chinesin Ding Ning vor einem Verfolger-Trio aus dem eigenen Land.