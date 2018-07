Beirut (AFP) In Syrien sind im November nach Angaben von Aktivisten so viele Journalisten getötet worden wie nicht zuvor in einem Monat seit Beginn des Aufstandes gegen Präsident Baschar al-Assad. Es seien insgesamt 13 Reporter und Bürgerjournalisten getötet worden, teilte der den Aufständischen nahestehende Syrische Journalistenverband am Freitag mit. "Dies ist ein klares Zeichen, dass Journalisten und andere Medienschaffende zunehmend zum Ziel der syrischen Regierungstruppen werden." Drei der Journalisten seien aber durch Aufständische getötet worden.

