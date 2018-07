Damaskus (AFP) Die Internet-Verbindungen in Syrien sind am Samstag zumindest teilweise wiederhergestellt worden. In der Hauptstadt Damaskus und in anderen Teilen des Landes funktionierte das Internet am Nachmittag wieder, wie AFP-Korrespondenten berichteten.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.