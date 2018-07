Miami (dpa) - Ein schwerer Busunfall am Flughafen von Miami hat zwei Fahrgäste das Leben gekostet. Ein Doppeldecker-Bus fuhr laut lokalen Medien unter einer Brücke durch, die für ihn zu niedrig war. Der Bus rammte die Brücke, ein Mann starb unmittelbar am Unfallort, ein weiterer Mensch später an den schweren Verletzungen. Insgesamt 30 Fahrgäste wurden ins Krankenhaus, sie sind teilweise schwer verletzt.

