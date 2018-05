Kairo (AFP) Bei einem Verkehrsunfall in Ägypten sind fünf deutsche Touristen ums Leben gekommen. Bei dem Busunfall in der Nähe eines Badeortes am Roten Meer seien am Sonntag zudem zwei Ägypter gestorben, teilte die Polizei mit. Demnach waren zwei Kleinbusse etwa 40 Kilometer von Hurghada entfernt zusammengeprallt.

