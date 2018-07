Ulm (AFP) Bundespräsident Joachim Gauck hat antisemitische und antimuslimische Auswüchse in der öffentlichen Debatte nach dem Kölner Beschneidungsurteil kritisiert. Er wisse, "dass in den letzten Monaten wieder Sorgen und Ängste aufgekommen sind, ob denn jüdisches Leben in Deutschland noch möglich sei", sagte Gauck laut Redetext bei der Einweihung der Neuen Synagoge am Sonntag in Ulm. Anlass dafür seien Angriffe auf jüdische Bürger gewesen, "aber auch die Beschneidungsdebatte, die sich an einem rechtsstaatlichen Urteil entzündete, aber sehr schnell Töne bekam, die auch mich erschreckt haben".

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.