Berlin (AFP) Obwohl er von Quoten in der Wirtschaft nichts hält, kann sich Bayerns Ministerpräsident Horst Seehofer (CSU) für sich selbst durchaus eine Frau als Nachfolgerin vorstellen. "Auf jeden Fall steigen die Chancen für eine Ministerpräsidentin jedes Jahr", sagte Seehofer der "Welt am Sonntag". Namentlich nannte er die CSU-Landesgruppenchefin im Bundestag, Gerda Hasselfeldt, Bayerns Landtagspräsidentin Barbara Stamm und Verbraucherministerin Ilse Aigner. Diese werde der CSU als Spitzenkandidatin in Oberbayern helfen, die Landtagswahl im Herbst 2013 erfolgreich zu bestreiten.

