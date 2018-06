Hamburg (AFP) Saudi-Arabien hat nach einem Bericht des "Spiegel" erneut Interesse an deutschen Rüstungsgütern bekundet. Wie das Magazin am Sonntag vorab berichtete, hat das Königreich wegen des Kaufs von mehreren hundert Radpanzern vom Typ "Boxer" angefragt. Das Anliegen sei bereits am vergangenen Montag in der geheimen Sitzung des Bundessicherheitsrats verhandelt worden. Die Entscheidung über die Anfrage sei auf das kommende Jahr verschoben worden.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.