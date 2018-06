Berlin (AFP) Schauspielerin Veronica Ferres und der Unternehmer Carsten Maschmeyer wollen im kommenden Jahr endlich zum Traualtar schreiten: Das Paar werde am 31.3. 2013 heiraten, berichtete die "Bild am Sonntag". "Veronica und ich sind uns sicher, dass die Zahl 13 uns Glück bringt", sagte Maschmeyer dem Blatt. Die prunkvolle Hochzeit soll dem Bericht zufolge an einem Ort an der Mittelmeerküste gefeiert werden.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.