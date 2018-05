Berlin (AFP) Das Bemühen um Frieden im Nahen Osten hängt nach den Worten von Außenminister Guido Westerwelle (FDP) "am seidenen Faden". "Die Diskussion um eine Ausweitung der Siedlungspolitik macht uns große Sorgen", erklärte Westerwelle am Sonntag in Berlin. Der israelische Ministerpräsident Benjamin Netanjahu hatte am Wochenende bestätigt, dass seine Regierung 3000 weitere Wohnungen im Westjordanland und in Ost-Jerusalem bauen wolle.

Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.