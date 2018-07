Berlin (dpa) - Die Kölner Haie sind in der Deutschen Eishockey-Liga (DEL) in der Erfolgsspur zurück - Meister Berlin dagegen blieb am Wochenende ohne Sieg.

Köln schlug in eigener Halle vor 9123 Zuschauern die derzeit formstarken Hannover Scorpions, die zuletzt sechs von sieben Spielen gewonnen hatten, problemlos mit 5:2 (0:0, 3:1, 2:1). Zwei Tage zuvor waren die Haie in München noch mit 1:4 unterlegen gewesen.

Für den Tabellenzweiten trafen nach einem torlosen ersten Drittel und einem vergebenen Penalty (23. Minute) Charles Stephens (26.), Rok Ticar (31., 51.), Felix Schütz (40.) und Christopher Minard (52.). Die Tore der Scorpions erzielten Maris Jass (38.) und Ivan Ciernik (41.). Die Kölner (45 Punkte) kämpfen mit Mannheim weiter um die DEL-Tabellenführung.

Die Saison der Eisbären bleibt weiterhin ein Hin und Her. Nach zwei Siegen gegen München und Mannheim kassierten die Berliner nun in Augsburg die zweite Niederlage in Folge. Der Meister verlor mit 2:3 (0:1, 2:0, 0:2). Nachdem NHL-Profi Daniel Briére (26.) und Jullian Talbot (37.) für Berlin noch einen 0:1-Rückstand drehen konnten, sorgten die Augsburger Ryan Thang (43.) und Sergio Somma (46.) im letzten Drittel für die Entscheidung. Die Eisbären bleiben zwar vorerst auf Platz vier, sind jedoch nur noch punktgleich mit ihren Verfolgern Augsburg und Krefeld.

Schlusslicht Grizzly Adams Wolfsburg unterlag auf eigenem Eis den Straubing Tigers mit 1:2 (0:0, 1:0, 0:2). Die Wolfsburger bleiben mit nun schon fünf verlorenen Spielen nacheinander am Tabellenende.

Der ERC Ingolstadt gewann in Iserlohn nach Verlängerung mit 5:4 (2:1, 2:2, 0:1), während die Krefeld Pinguine gegen München mit 4:1 (2:1, 0:0, 2:0) ihren sechsten Sieg in Folge feierten.