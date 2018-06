Miami (SID) - Der deutsche Football-Star Sebastian Vollmer hat mit den New England Patriots den Siegeszug in der US-Profiliga NFL fortgesetzt. Die Patriots gewannen am Sonntag bei den Miami Dolphins mit 23:13 und fuhren damit den sechsten Erfolg in Serie ein. Mit nun neun Siegen und drei Niederlagen festigte der dreimalige Super-Bowl-Sieger Platz eins in der AFC East.

Im Sun Life Stadium in Miami Gardens übernahmen die Patriots früh die Führung, die in der Folge nie ernsthaft gefährdet war. New Englands Star-Quarterback Tomy Brady erwischte einen durchschnittlichen Tag, brachte 24 von 40 Pässen für 238 Yards an den Mann und warf einen Touchdown, leistete sich aber auch eine Interception.

Die Houston Texans feierten unterdessen mit einem 24:10 bei den Tennessee Titans den elften Sieg im zwölften Spiel. Die Texaner teilen sich die beste Bilanz der Liga mit den Atlanta Falcons, die bereits am Donnerstag 23:13 gegen die New Orleans Saints gewonnen hatten.

Einen Tag nach dem Drama um Linebacker Jovan Belcher, der am Samstag erst seine Lebensgefährtin und danach sich selbst erschossen hatte, besiegten die Kansas City Chiefs die Carolina Panthers 27:21. Im Vorfeld des Spiels hielten die Chiefs eine Schweigeminute im Stadion ab, verzichteten jedoch darauf, Belcher persönlich zu erwähnen. Stattdessen wurde "allen Opfern häuslicher Gewalt" gedacht.