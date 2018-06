Paderborn (SID) - Fußball-Zweitligist MSV Duisburg hat zum Hinrunden-Abschluss die Abstiegszone verlassen. Durch ihren dritten Auswärtserfolg mit 2:0 (0:0) beim SC Paderborn kletterten die Meidericher vom Tabellenende auf den 15. Platz und setzten damit nach zuvor zwei Niederlagen in Serie vor der zweiten Saisonhälfte im Kampf um den Klassenerhalt ein Ausrufezeichen. Benjamin Kern (58., Foulefmeter) und Timo Perthel (79.) besiegelten die dritte Heimniederlage der durch eine Rote Karte für SC-Schlussmann Lukas Kruse (56./Notbremse) dezimierten Westfalen.

Vor 7431 Zuschauern erarbeiteten sich die Gastgeber im ersten Durchgang nach 20-minütiger Zurückhaltung auf beiden Seiten ein leichtes Chancenplus. MSV-Keeper Roland Müller allerdings verhinderte bei mehreren Gelegenheiten die Paderborner Führung. Nach dem Seitenwechsel verdiente sich Duisburg erst nach Kerns zweitem Saisontor, dem ein Kruse-Foul im Strafraum an Ranisav Jovanovic vorausgegangen war, seinen Vorsprung durch eine konzentrierte Leistung. Doch brachten auf der anderen Seite die Platzherren, die in den acht vorherigen Begegnungen nur einmal verloren hatten, bei ihren Bemühungen um den Ausgleich nur wenig zustande. Bei einem Duisburger Entlastungsangriff zu Beginn der Schlussphase beseitigte Perthel mit seinem ersten Saisontreffer die letzten Zweifel am erst zweiten Sieg der "Zebras" aus den vergangenen sechs Spielen.

Beste Paderborner, die durch das vierte Heimspiel in Serie ohne Sieg den Sprung ins obere Tabellendrittel verpassten, waren Mario Vrancic und Manuel Zeitz. In Duisburgs Mannschaft überzeugten Schlussmann Müller und Jovanovic.