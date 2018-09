Hamburg (SID) - Trainer Thorsten Fink sieht seine Zukunft langfristig beim Fußball-Bundesligisten Hamburger SV. "Im Schnitt bleibt ein Trainer zweieinhalb Jahre bei einem Klub in der Bundesliga. Diesen Schnitt will ich hochsetzen", sagte Fink der Bild am Sonntag: "Ich habe keine Lust zu einem anderen Verein zu gehen. Ich sehe für mich nichts Höheres als den HSV. Wenn man uns Zeit gibt und die richtigen Leute wie zuletzt van der Vaart und Adler holt, ist viel möglich." In fünf Jahren möchte er mit den Hamburgern "konstant um Europa" mitspielen.

Für diese Saison gab Fink einen Platz in der oberen Tabellenhälfte als Saisonziel aus. "Gerade hier wurden früher oft große Dinge angekündigt, die Erwartungen steigen schnell an. Man kann aber nicht jede Woche eine andere Richtung ausgeben. Man muss realistisch bleiben. Unser Ziel bleibt ein einstelliger Tabellenplatz", sagte der Ex-Bayern-Spieler. Fink steht seit gut 13 Monaten bei den Norddeutschen unter Vertrag.