Köln (SID) - Die SpVgg Greuther Fürth und der FC Augsburg können für die 2. Liga planen - wenn man der Statistik seit Einführung der Drei-Punkte-Regel in der Saison 1995/96 in der Fußball-Bundesliga vertraut. Lediglich Hertha BSC (5 Punkte/Saison 2009/10) und der FC St. Pauli (7/2001/02) hatten nach dem 15. Spieltag der Fußball-Bundesliga acht oder weniger Zähler auf dem Konto. Beide Klubs stiegen am Saisonende ab. Augsburg und Fürth haben zwei Spieltage vor Ende der Hinrunde acht Punkte gesammelt.