Sun City (dpa) - Am Ende hat es Martin Kaymer doch noch geschafft: Bei seiner letzten Turnierteilnahme des Jahres 2012 holte sich der 27 Jahre alte Ryder Cup-Gewinner aus Mettmann in Sun City den ersten Saisonsieg.

Zum Abschluss der Golf Challenge in Südafrika spielte er eine 69er Runde (72+69+70+69=280) und verwies damit den Südafrikaner Charl Schwartzel (72+71+70+69=282) auf Rang zwei. Dritter des Zwölfer-Feldes wurde der US-Amerikaner Bill Haas (70+73+71+71=285). Für den 13. Turniererfolg seiner Karriere kassierte Kaymer 1,25 Millionen Dollar Preisgeld. Bereits am Samstag hatte Bernhard Langer die Senioren-Konkurrenz für sich entschieden.

«Ich bin sehr froh, dieses Jahr doch noch gewonnen zu haben und diese Saison mit einem solchen Höhepunkt abzuschließen», erklärte Kaymer. «Es war eine sehr lange Saison, aus der ich sehr viel für die nächsten Jahre mitnehmen kann. Jetzt werde ich erstmal alles sacken lassen und dann in 2013 wieder voll angreifen.» Bereits am 12. Dezember startet der Ryder Cup-Held mit der Trainingsvorbereitung für die neue Saison. «Die Herausforderung in 2013 ist riesig und ich möchte im kommenden Jahr wieder angreifen», teilte Kaymer mit.

Auf seiner Schlussrunde war bei Regenwetter fast alles drin: Nach einem Eagle am zweiten Loch, musste er bereits auf der nächsten Bahn ein Double-Bogey hinnehmen. Mit insgesamt vier Birdies und einem Bogey blieb er dann insgesamt drei Schläge unter der Platzvorgabe. «Die letzten Monate waren sehr anstrengend, gerade auch mental, wenn man weiß, dass man eigentlich nah dran ist», resümierte Kaymer und bedankte sich bei seinem Caddie Craig Connelly für die große Unterstützung: «Ich sagte zu meinem Caddie, dass wir ein Turnier im jedem Jahr gewinnen müssen. Und das war unsere letzte Chance. Glücklicherweise konnten wir es nach Hause bringen.»

Langer hatte den Weg zu einem deutschen Doppelerfolg geebnet. Der Profi aus Anhausen gewann bei den Senioren und sicherte sich dafür 250 000 Dollar Siegprämie. Mit zwei Schlägen Vorsprung distanzierte der 55-Jährige den Amerikaner Jay Haas. Bei einem Gesamtergebnis von 209 Schlägen blieb Langer sieben Schläge unter Par. «Ich habe hier schon häufiger gespielt und kenne den Platz besser als die meisten anderen Teilnehmer», sagte Langer auf seiner Internetseite. «Aber natürlich musst du das Ganze erstmal umsetzen.»

