Melbourne (dpa) - Die deutschen Hockey-Herren haben ihre erste Niederlage gegen England in der Geschichte der Champions Trophy kassiert. In Melbourne verlor der Weltranglistenerste sein zweites Turnierspiel mit 1:4 (1:3).

England profitierte dabei von zwei frühen Abwehrfehlern der Deutschen und war so durch Treffer von Adam Dixon (6. Minute) und Harry Martin (10.) in Führung gegangen. Die Auswahl des Deutschen Hockey-Bundes (DHB) verkürzte dank eines Eigentors des Engländers Richard Smith (14.) auf 1:2, doch kurz vor der Pause sorgte Mats Grambusch (33.) ebenfalls per Eigentor für den 1:3-Rückstand.

In der 49. Minute sah Niklas Grell nach wiederholtem Foulspiel die Gelb-Rote Karte. Anschließend erhielt auch noch Olympiasieger Oskar Deecke (59.) eine Zeitstrafe. Darren Cheesman (61.) nutzte die doppelte Überzahl zum 4:1 für den Weltranglisten-Vierten.