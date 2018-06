Seoul (dpa) - Das kommunistische Nordkorea bietet mit Plänen zu einem Raketenstart den USA und Südkorea die Stirn. Trotz heftiger Kritik an seinem Raketenprogramm und internationaler Sanktionen will das isolierte Land in den kommenden drei Wochen eine mehrstufige Trägerrakete starten.

Die Kritiker sehen darin den Test einer atomwaffenfähigen Interkontinentalrakete.

Nordkorea wolle einen «weiteren einsatzfähigen Satelliten» ins All schießen, meldeten die Staatsmedien am Samstag unter Berufung auf das Komitee für Raumfahrttechnologie. Der Start solle zwischen dem 10. und 22. Dezember erfolgen.

Die USA hielten Nordkorea vor, jeder Raketenstart unter Verwendung der Technologie für ballistische Raketen sei ein Verstoß gegen UN-Resolutionen. «Ein nordkoreanischer "Satelliten"-Start wäre ein hoch provokativer Akt, der den Frieden und die Sicherheit in der Region gefährdet», erklärte die Sprecherin des US-Außenministeriums Victoria Nuland. Nordkorea müsse seine Verpflichtungen erfüllen. «Die Verwendung knapper Ressourcen zur Entwicklung von Atomwaffen und Langstreckenraketen wird Nordkorea nur noch weiter isolieren und verarmen lassen.»

Auch Südkorea wertete die Startpläne als Provokation. Das Außenministerium in Seoul warf dem Norden vor, erneut eine Langstreckenrakete unter dem Vorwand eines Satellitenstarts testen zu wollen. Das Nachbarland fordere damit eine strikte Reaktion heraus.

Der Raketenstart könnte mit den Gedenkfeiern zum ersten Todestag des nordkoreanischen Machthabers Kim Jong Il am 17. Dezember zusammenfallen. Es wäre der zweite größere Raketenstart des Landes seit der Machtübernahme durch Kims noch nicht 30-jährigen Sohn Kim Jong Un. Beobachter vermuten, die neue Führung wolle Stärke demonstrieren. Der Start einer Rakete des Typs Unha-3 im April war fehlgeschlagen; die Rakete war kurz nach dem Start explodiert.

Der UN-Sicherheitsrat hatte den Raketenstart am 13. April in Nordkorea scharf verurteilt. Bereits nach einem Atomtest in Nordkorea im Mai 2009 hatte der Rat das Land dazu aufgerufen, keine Atomsprengköpfe und ballistischen Raketen mehr zu testen.

Der südkoreanische Präsident Lee Myung Bak warf Pjöngjang bereits vor der Ankündigung des Raketenstarts zudem vor, die Präsidentenwahl in Südkorea am 19. Dezember beeinflussen zu wollen. Nordkorea werde damit aber kein Glück haben. «Selbst wenn es ein Rakete testet, wird das keine große Auswirkung auf die Wahl haben», sagte Lee der Deutschen Presse-Agentur dpa und anderen Nachrichtenagenturen in Seoul.

Der geplante Satellitenstart geschehe auf «Geheiß des Führers Kim Jong Il», hieß es in den nordkoreanischen Medien. Der langjährige Alleinherrscher war im Alter von 69 Jahren an einem Herzinfarkt gestorben. Techniker hätten «die Fehler analysiert, die beim vorigen Raketenstart im April gemacht wurden», wurde das nordkoreanische Raumfahrtkomitee zitiert. Die neue Rakete solle vom Startort Sohae an der Westküste eine zweite Version des Beobachtungssatelliten Kwangmyongsong-3 auf eine Erdumlaufbahn bringen.

Aus Sicht der USA und Südkoreas will Nordkorea mit diesen Starts in Wirklichkeit die Technik für Interkontinentalraketen verbessern. Diese ballistischen Raketen sind die wichtigsten Trägermittel für atomare Sprengköpfe.