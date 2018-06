Seoul (dpa) - Für das international weitgehend isolierte Nordkorea läuft nach Auffassung des scheidenden südkoreanischen Präsidenten Lee Myung Bak die Zeit davon. Nordkoreas Streben nach Atomwaffen und Raketen mache das Leben der nordkoreanischen Bürger schwieriger, sagte Lee der dpa und anderen Nachrichtenagenturen aus dem In- und Ausland in Seoul. Nach Lees Interview kündigte Nordkorea den Start einer Weltraumrakete im Dezember an. Technisch ähnelt die Trägerrakete einer Interkontinentalrakete und Kritiker sehen in dem Start einen getarnten Atomraketentest.

